مجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية يبحث أوضاع إيران وكوريا الشمالية الاثنين المقبل

يعقد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية اجتماعًا بمقر الوكالة في فيينا الاثنين المقبل؛ لتقييم إجراءات السلامة النووية للعام الجاري ومراجعة التقنية النووية والتحقق والرصد لالتزام إيران في ضوء قرار مجلس الأمن رقم 2231 لعام 2015.



وذكرت الوكالة الدولية للطاقة - في بيان اليوم الخميس - أن الاجتماع سيتناول أيضا تطبيق الضمانات في جمهورية كوريا الشمالية وتنفيذ اتفاق ضمانات معاهدة عدم الانتشار في سوريا.



وسيفتتح المدير العام للوكالة يوكيا أمانو الاجتماع، ومن المتوقع أن يعقد مؤتمرا صحفيًا مساء الاثنين.