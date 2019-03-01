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رياضة

23 لاعبا في قائمة المصري لمباراة طلائع الجيش

الجمعة 01/مارس/2019 - 04:29 م
صدى البلد
محمد الغزاوى - نور عادل
أعلن إيهاب جلال، المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، عن قائمته المختارة للانضمام للمعسكر المغلق الذي ينتظم فيه الفريق مساء اليوم بإحدى القرى السياحية بالعين السخنة وذلك استعدادًا لمباراة الفريق بالجولة الخامسة والعشرين من الدوري، والتي تجمعه بنظيره طلائع الجيش وهي المباراة المقرر إقامتها في الرابعة عصر بعد غدٍ الأحد على ستاد الجيش بالسويس.

وتضم قائمة الفريق الذي يغادر بورسعيد في الخامسة مساء اليوم 23 لاعبًا هم أحمد مسعود ، محمود السيد ، الحارس الناشئ محمد شحاته لحراسة المرمى ، أحمد شوشة ، اسلام أبو سليمة ، الفلسطيني محمد صالح ، محمود حمد ، كريم العراقي ، محمد شطة ، مصطفى سلامة “طيارة” ، عمرو موسى ، فريد شوقي ، عبد الله بيكا ، ايزي ايميكا ، سعيد سينبوري ، اسلام عيسى ، اسلام عطية ، حسين رجب ، أحمد ياسر ، محمد جابر ، ايزيكال باسي، أوستين اموتو ، محمود وادي.


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