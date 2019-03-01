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رسالة مهمة للعاملين بـ الشرقية للدخان من وزير قطاع الأعمال..فيديو

الجمعة 01/مارس/2019 - 06:46 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
هاني حسين
قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن تم طرح 4.5 % من أسهم شركة الشرقية للدخان في البورصة، و95% من أسهم الـ 4.5 % ستكون في طرح خاص للمستثمرين والـ 5% المتبقية ستكون للأفراد في البورصة وذلك بدأ من يوم الأحد المقبل، وجدير بالذكر أن 45% من أسهم الشركة كانت مطروحة للبورصة.

وأضاف " توفيق " في مداخلة هاتفية في برنامج " الجمعة في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، أنه تم تغطية الأسهم بسعر 17 جنيها للسهم، وأغلب المساهمين في الطرح الخاص بالشركة اجانب وعرب وذلك يعكس ثقة المستثمرين الأجانب في السوق المصري ومعدلات التداول في البورصة زادت في الآونة الأخيرة.

وتابع:" لا تأثير لوضع العاملين داخل الشركة بعد الطرح الخاص بقيمة 4.5 % من أسهم الشركة في البورصة".

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