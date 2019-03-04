محمد عادل إمام يواصل تدريباته من أجل هوجان .. فيديو

نشر الفنان محمد عادل إمام، فيديو جديدا له أثناء التحضير لأحد التدريبات الرياضية الصعبة من أجل مسلسله الجديد "هوجان".



وعلق إمام على الفيديو قائلا: "من الاستعدادات لمسلسل هوجان كانت من أصعب أيام التمرين اللي عدت عليا.. بس كنت مصمما أقدم للناس شكل مختلف عن اللي متعودين عليه.. خصوصًا إن طبيعة دور "هوجان" جديدة تمامًا على الدراما العربية".



وتابع: "كنت بتمرن كل يوم .. وساعات مرتين في اليوم.. وأيام كنت بصحى في وسط النوم أتمرن.. ده غير التمرين قبل أو بعد التصوير.. بإذن الله هتشوفوا دور جديد ومختلف".



يجسد إمام خلال أحداث المسلسل، شخصية بطل خارق، ويقدم المسلسل رحلة صعوده إلى أن يصبح أحد مشاهير المجتمع.



"هوجان" بطولة صلاح عبد الله، ورياض الخولي، وأوس أوس، وميرنا نور الدين، وعبير صبرى، وعمر محمد متولى، وهاجر أحمد، وأسماء أبواليزيد، ومن تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة سينرجى.



