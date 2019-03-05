جروس يشيد بـ مستوى لاعبي الزمالك: راض عن أدائهم

أشاد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك باللاعب أحمد سيد "زيزو" ، بعد مباراة الفريق الأخيرة أمام بترو أتليتكو.



وكان الفارس الأبيض حقق فوزا مهما للغاية على بطل أنجولا في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الإفريقية، بهدف نظيف أحرزه المغربي حميد أحداد من صناعة "زيزو"، ليحافظ الزمالك على آماله الإفريقية ويواصل المنافسة على الصعود للدور ربع النهائي من البطولة.



وتحدث المدرب السويسري كريستيان جروس مع "زيزو" عقب اللقاء، مؤكدًا رضائه عن الأداء الذي قدمه خلال المباراة، خاصة أنه ناجح في تقديم نفسه بشكل جيد مع تتابع المباريات.



وشدد جروس في حديثه مع لاعبه على ضرورة استغلال الفرصة جيدًا، لاسيما في ظل وجود أكثر من لاعب في مركزه، وهو ما يجعل المنافسة بينهم على أشدها لحجز مكان في التشكيل الأساسي.



وكان "زيزو" خرج أثناء أحداث الشوط الثاني من مباراة بترو أتليتكو، بسبب الإصابة في العضلة الخلفية، وشارك إبراهيم حسن بدلًا منه.

