ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

جروس يشيد بـ مستوى لاعبي الزمالك: راض عن أدائهم

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 04:00 م
صدى البلد
ملك موسى
أشاد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك باللاعب أحمد سيد "زيزو" ، بعد مباراة الفريق الأخيرة أمام بترو أتليتكو.

وكان الفارس الأبيض حقق فوزا مهما للغاية على بطل أنجولا في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الإفريقية، بهدف نظيف أحرزه المغربي حميد أحداد من صناعة "زيزو"، ليحافظ الزمالك على آماله الإفريقية ويواصل المنافسة على الصعود للدور ربع النهائي من البطولة.

وتحدث المدرب السويسري كريستيان جروس مع "زيزو" عقب اللقاء، مؤكدًا رضائه عن الأداء الذي قدمه خلال المباراة، خاصة أنه ناجح في تقديم نفسه بشكل جيد مع تتابع المباريات.

وشدد جروس في حديثه مع لاعبه على ضرورة استغلال الفرصة جيدًا، لاسيما في ظل وجود أكثر من لاعب في مركزه، وهو ما يجعل المنافسة بينهم على أشدها لحجز مكان في التشكيل الأساسي.

وكان "زيزو" خرج أثناء أحداث الشوط الثاني من مباراة بترو أتليتكو، بسبب الإصابة في العضلة الخلفية، وشارك إبراهيم حسن بدلًا منه.

ترشيحاتنا

خدعوك فقالوا.. محمد صلاح كبش فداء لتراجع ليفربول

دفاع البرلمان تناشد المواطنين بوقف تداول أي عملات ورقية مدون عليها نصوص

تعرف على حقيقة هروب تمساح من حديقة الحيوان

مدرب الأهلي يكشف سر الفوز على بتروجت برباعية

ديلي ميل: نور يشبه تمثال المسيح يظهر بسماء مدينة إيطالية .. صور

الأزهر: يجوز الصلاة في المسجد بالحذاء بـ3 شروط

أمين الفتوى يضع روشتة شرعية لإبطال السحر والحسد بـ 5 أمور.. فيديو

إحالة 16 قيادة بالضرائب للمحاكمة بتهمة إهدار 130 مليون جنيه

إذاعة مباراة الترسانة وسيراميكا كليوباترا بالقسم الثاني على شاشة صدى البلد 2

شاهد.. برازيلي يتحدى هالك الإيراني بعد إعلان استعداده لمواجهة أي شخص في العالم

تعرف على حكيم الأب وخصوصيته مع أولاده.. فيديو

صدى البلد داخل برج المراقبة الجوية بمطار القاهرة.. شاهد كيف تدار الأجواء المصرية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صاحب فكرة فوتوسيشن السبعينيات: الفكرة خدت يوم.. خطوات التنفيذ طولت.. وأقنعنا الترزى أنها مسرحية

شاهد.. بري لارسون خلال العرض الخاص لفيلمها Captain Marvel

في عيد ميلادها الـ23.. شاهد أبرز إطلالات تايلور هيل

ديلي ميل: نور يشبه تمثال المسيح يظهر بسماء مدينة إيطالية .. صور

نائب وزير النقل يبحث مع البنك الأوروبي تطوير المترو وشراء قطارات جديدة

فيديو

تعرف على حكيم الأب وخصوصيته مع أولاده.. فيديو
فيديوجراف| الحكومة ترد على 13 شائعة في 7 أيام
نوستالجيا.. سيدة الشاشة: بنتى أتظلمت فنيا.. وأهلى عارضوني بالتمثيل.. فيديو
شاهد.. طريقة عمل كورن دوج مع الشيف هالة فهمي
سعفان: 3.4 تريليون جنيه تكلفة إنشاء مشروعات لتوظيف الشباب ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام اليوم؟

توقعاتك لمباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام اليوم؟