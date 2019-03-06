مدبولي يوجه باتخاذ إجراءات رادعة ضد متعاطي المخدرات بالجهاز الحكومي

كلف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الأربعاء، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بمُراجعة اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية؛ بهدف اتخاذ إجراءات تنفيذية واضحة للتعامل الرادع مع متعاطي المخدرات في الجهاز الحكومي.



وقال مدبولي، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم: "إنه من غير المقبول تكرار الخطأ الفردي الذي حدث في حادث قطار محطة رمسيس والذي تسبب في حالة حزن عند جميع المصريين".



كما كلف مدبولي، الوزراء بالعمل على تعديل اللوائح الخاصة بالهيئات والأجهزة التابعة لهم بما يتوافق مع الإجراءات التنفيذية الرادعة التي ستتم من خلال اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.



وتقدم رئيس الوزراء، بالشكر للدكتور هشام عرفات وزير النقل السابق، مؤكدا أنه أدى ما عليه خلال فترة توليه المسئولية وبذل قَصارى جهده رغم التحديات الكبرى التي تواجهنا في البنية الأساسية.



وأضاف مدبولي "أننا نواجه تحديًا أيضًا في الكوادر الموجودة بهذه القطاعات التي تحتاج إلى التدريب والتأهيل، وحادث محطة مصر يدُقُ جرس إنذار مهم، فالمسئولون يبذلون جهودأً قصوى، والدولة أنفقت استثمارات ضخمة على البنية التحتية، ولكن من المهم العمل على بذل مزيد من الجهد في رفع كفاءة وتدريب العنصر البشري".



ومن جانبها، قالت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الإجتماعي: "إن الوزارة تعمل إلى جانب كافة الوزارات لإجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة لكشف تعاطي المواد المخدرة على العاملين بالوزارات المختلفة، ونُنَسق مع الجميع لاستكمال هذه الحملة، وهناك منظومة متكاملة لذلك".



وقال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إن الوزارة تنظم دورات تثقيفية لـ150 إمامًا أسبوعيًا بالتنسيق مع مركز علاج الإدمان ليقوم الأئمة بتوعية المواطنين بمخاطر الإدمان وآثاره المُدمرة صحيًا وإجتماعيًا، مضيفا أن الوزارة تستهدف تدريب 3 آلاف إمام خلال الفترة المقبلة.



كما تم خلال الاجتماع توزيع الدليل الاسترشادي لانتقال الوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة وتم توجيه الوزراء بالانتهاء من تسكين الدرجات الوظيفية التي سيتم انتقالها إلى العاصمة الإدارية، كما تمت الإشارة إلى أن هناك لجنة مُشَكلة بكل وزارة لمتابعة أعمال الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.