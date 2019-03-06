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أخبار العالم

فنزويلا تأمر السفير الألماني لديها بمغادرة البلاد خلال 48 ساعة

الأربعاء 06/مارس/2019 - 07:33 م
صدى البلد
أ ش أ

أمرت فنزويلا السفير الألماني لديها دانيل كرينر، بمغادرة البلاد خلال 48 ساعة بعد أن أعرب عن دعمه لزعيم المعارضة الفنزويلي خوان جوايدو.

وقال وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أرياسا - في تغريدة نشرها على موقع التدوينات المصغرة (تويتر) أوردتها شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية اليوم /الأربعاء/ - إن كرينر تدخل في الشئون الداخلية الفنزويلية وتحالف مع من وصفه بـ "القطاعات المتطرفة" من المعارضة.

ولفتت الشبكة الأمريكية إلى أن كرينر وبعض الدبلوماسيين البارزين قد هنأوا جوايدو أول أمس /الإثنين/ بعودته إلى فنزويلا وتعهدوا بتكثيف حملته - التي كان يحشد لها الدعم خلال جولته بعدد من دول أمريكا اللاتينية مؤخرًا - بغرض الإطاحة بحكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

تجدر الإشارة إلى أن فنزويلا تشهد اضطرابا سياسيا متزايدا بعدما أعلن رئيس البرلمان وزعيم المعارضة خوان جوايدو - في 23 يناير الماضي - نفسه رئيسا انتقاليا للبلاد.

وأعلنت دول عديدة على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف بجوايدو رئيسا لفنزويلا فيما انتقد مادورو التحرك، واصفا إياه بانقلاب دبرته واشنطن وأعلن قطع العلاقات الدبلوماسية معها.

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