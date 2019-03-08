تاكسى برلين يروج للسياحة المصرية في شوارع ألمانيا

تستمر مشاركة القطاع السياحى المصرى فى يومها الثالث بفعاليات بورصة برلين السياحية ITB؛ والتى تعقد خلال الفترة من 6-10 مارس الجاري فى العاصمة الألمانية برلين.



وحصل "صدى البلد" على صورة لسيارات التاكسى تحمل شعارات دعائية تروج لسياحة مصر تزامنا مع انطلاق بورصة برلين السياحية .



وتشارك مصر هذا العام بجناح كبير يبلغ مساحته 1178 م2، ودور علوى بمساحة 75 م2 ، ويضم 100 مشارك منهم 35 شركة سياحية، و59 فندقا، وجناح للاتحاد المصري للغرف السياحية ، وجناح لغرفة شركات السياحة، وجناح لغرفة الفنادق ، وجناح لمحافظة البحر الأحمر، وجناح لشركة مصر للطيران، وجناح لشركة آير كايرو .

