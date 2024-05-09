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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الهشة

صدى البلد

اذا كنتي تحاولين تقديم وصفات سهلة وبسيطة لأشهى الحلويات، نقدم لكي طريقة عمل كيكة الشوكولاته الهشة.

المقادير 
2 بيضة
1 كوب سكر
1 كوب زيت
1 كوب حليب سائل
3 ملعقة كبيرة كاكاو بودرة
1 1/2 كوب دقيق
1 ملعقة صغيره بايكنج باودر
1 ملعقة صغيره فانيليا

طريقة التحضير 
45 دقيقة
في الخلاط الكهربائي، يخلط الحليب، الزيت، السكر والكاكاو ثم يؤخذ منه كوب ويوضع في الثلاجة.
يوضع البيض، الدقيق، البيكنج بودر والفانيليا على باقي الخليط ثم يخفق جيداً.
يوضع الخليط في قالب أو صينية مدهونة بالزيت أو الزبدة.
يوضع القالب في فرن محمى مسبقاً على 150 درجة.
يخرج من الفرن بعد إستوائه ويرضع كوب الخليط الذي رفع جانباً على الوجه و يمكن التزين حسب الذوق.

 

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