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أخبار العالم

مقتل عنصر رئيسي بتنظيم داعش شرق أفغانستان

الأحد 10/مارس/2019 - 10:31 ص
صدى البلد
أ ش أ
تمكنت القوات الخاصة التابعة لمديرية الأمن الوطني الأفغانية من قتل مدبر الهجوم المنسق على شركة للبناء في إقليم ننجرهار شرق أفغانستان.

ونقلت وكالة أنباء "خامة برس" الأفغانية عن المتحدث باسم حاكم الإقليم عطا الله خوجياني قوله " إن القوات الخاصة التابعة لمديرية الأمن الوطني نفذت عمليات في إقليم ننجرهار الليلة الماضية، أسفرت عن مقتل عنصر رئيسي بتنظيم داعش يدعى "سبحان".

وأوضح خوجياني أن سبحان هو المدبر الرئيسي للهجوم المنسق الذي استهدف شركة خاصة للبناء بمدينة جلال آباد الأسبوع الماضي، وأضاف المسؤول الأفغاني أن العملية التي قامت بها القوات الخاصة أسفرت أيضا عن القبض على عدد من المشتبه بهم ، كما تم تدمير بعض الأسلحة والذخائر والمتفجرات.

يُشار إلى أن هجوم الأسبوع الماضي على شركة البناء أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 11 عاملا من الشركة وإصابة 9 آخرين.

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