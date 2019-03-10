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رياضة

صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع أمام بيرنلي في البريميرليج

الأحد 10/مارس/2019 - 11:21 ص
صدى البلد
إسراء أشرف
يستضيف فريق ليفربول بقيادة الدولي المصري محمد صلاح، نظيره بيرنلي، اليوم، الأحد، في الثانية ظهرًا، على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الثلاثون من بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم "بريميرليج".

ووفقًا للتشكيل المتوقع التي نشرته صحيفة "جارديان" البريطانية، فإن الألماني يورجن كلوب المدير الفني للريدز، سيعتمد على محمد صلاح في خط الهجوم، بجانب ساديو ماني وربيرتو فيرمينو.

بينما سيعتمد في خط الوسط على الثلاثي، نابي كيتا، وجوردن هندرسون، بالإضافة إلى فابينيو.

أما في خط الدفاع سيدفع كلوب بالرباعي، أندي روبرتسون، وفيرجيل فان دايك، وجويل ماتيب، وأرنولد.


وجاء تشكيل الريدز المتوقع على النحو التالي:

حراسة المرمى: أليسون

خط الدفاع: روبرتسون - فان دايك - ماتيب - أرنولد

خط الوسط: كيتا - فابينيو - هيندرسون

خط الهجوم: ماني - فيرمينو - صلاح.
صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع أمام بيرنلي في البريميرليج

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