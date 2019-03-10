كامل الوزير يوجه الشكر للقوات المسلحة والهيئة الهندسية.. فيديو

قدّم اللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، الشكر للقوات المسلحة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة وعلى رأسهم اللواء محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة.





ووجّه "الوزير" خلال كلمته بالندوة التثقيفية بيوم الشهيد، اليوم الأحد، أيضًا الشكر لكل صفوف الضباط والعساكر فى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، كما شكر كل العمال والمهندسين الذين ينفذون المشروعات القومية والذين يبذلون الكثير من المجهودات فى سبيل تحقيق وتنمية تلك المشروعات.





وكّرم الرئيس عبد الفتاح السيسي اللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وقام بترقيته إلى رتبة فريق، وذلك خلال الندوة التثقيفية الثلاثين للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد.





وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي فعاليات الندوة التثقيفية الثلاثين للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد، وتتضمن الندوة عرض فيلم عن الشهداء بالإضافة إلى تكريم عدد من المصابين وأسر الشهداء.



