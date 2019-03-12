غلق دير سانت كاترين لمدة 3 أيام لاعتكاف الرهبان

بدأ، أمس، موسم صوم واعتكاف رهبان دير سانت كاترين، حيث من المعتاد أن يعتكف رهبان الدير فى بداية صومهم لمدة 3 أيام.



وأعلن الدير إغلاق أبوابه أمام الزوار والسياح كإجازة للرهبان، وتم إخطار الشركات السياحية بمواعيد الإغلاق.



ومن جانبه، أكد المحاسب خالد سلامة رئيس مدينة سانت كاترين أن جميع مواعيد إجازات الدير معلومة ويتم إخطار الشركات السياحية وجميع الجهات المختصة بها، مشيرا إلى أن هناك إقبالا كبيرا من السياح المصريين والأجانب على زيارة سانت كاترين وخاصة بعد تحسن حالة الطقس.





