بوينج تحدث برمجيات طراز 737 ماكس بعد كارثة الطائرة الإثيوبية المنكوبة

أعلنت شركة "بوينج" الأمريكية لصناعة الطائرات أنها ستحدث أنظمة البرمجيات في طائراتها من طراز "بوينج 737 ماكس 8" بعدما تحطمت طائرة من هذا الطراز تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية أمس الأول الأحد.



وقالت شركة بوينج حسبما نقلت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إنه سيتم نشر برامج التصحيح الجديدة في أسطول الطائرات من طراز "737 ماكس" خلال الأسابيع المقبلة.



ولم تشر الشركة إلى حادث تحطم الطائرة الإثيوبية، وذكرت أنها كانت تعمل على تطوير وتحديث البرمجيات المعدة للتحكم في الطيران لصالح الطائرات من طراز" 737 ماكس"، والتي تم تصميمها لتوفير المزيد من السلامة للطائرات الآمنة بالفعل.



يذكر أن الطائرة من طراز"بوينج 737 ماكس" التابعة للخطوط الجوية الإثيوبية تحطمت أمس الأول بعد دقائق فقط من إقلاعها من مطار أديس أبابا، في حادث راح ضحيته 157 شخصًا من أكثر من 30 جنسية منهم 22 موظفًا من الأمم المتحدة.



وكانت طائرة ركاب من الطراز نفسه قد هوت في إندونيسيا في 29 أكتوبر الماضي في حادث تسبب في مقتل ركابها الـ 189.