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نصائح لضمان سلامة مروحة السيارة..فيديو

الأربعاء 13/مارس/2019 - 01:33 م
مروحة السيارة
مروحة السيارة
شيماء مجدي
أكد معتز عاطف خبير السيارات، أن مروحة السيارة يجب أن تأخذ درجة حرارة الجو المحيط بها، مناشدًا قائدي السيارات بإنه عندما تعمل السيارة بشكل سريع ومستمر فيجب صيانة السيارة.

وأشار "عاطف" خلال استضافته ببرنامج "8 الصبح" والمذاع عبر فضائية "دى إم سي" ،اليوم الأربعاء، إلى أن المروحة تعمل لمدة أقل فى درجة الحرارة المنخفضة ، منوهًا إلى أن هناك عوامل داخلية وخارجية تؤثر على درجة حرارتها.

وأضاف "خبير السيارات" أن المشاكل فى الرادياتير والموتور تؤثر على المروحة ، متابعًا :" المراروح والردياتير مسؤولان عن تبريد السيارة اما البلف ففائدته عند تشغيل السيارة وهي باردة يجعلها تعمل بشكل أسرع".

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