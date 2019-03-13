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رياضة

سيد عبد الحفيظ يهدي درع الأهلي لمدير مستشفى وادي النيل

الأربعاء 13/مارس/2019 - 06:55 م
صدى البلد
القسم الميدانى _ عدسة : ايهاب عيد
يستضيف مركز قلوب الرياضيين العالمى بمستشفى وادى النيل، وفدا من مجلس إدارة النادي الأهلي، اليوم ، للاطلاع على التجهيزات العالمية بالمركز والمختصة بفحص القلب الرياضي.

وأهدى الكابتن سيد عبد الحفيظ درع النادي الأهلي لمدير مستشفي وادي النيل.. في إطار الاهتمام الكبير بالرياضة محليا وعالميا باعتبارها صناعة عالمية، وفِي ضوء السعي لاختيار الدقيق للرياضيين المحترفين فنيا وطبيا بينما قدم المدير الفنى لفريق كرة القدم النادي الاهلي مارتن لاسارتي تي شيرت النادي الاهلي لما يبذله من اهتمام كبير بالرياضيين.

ويعتبر المركز العالمي للقلب الرياضى بمستشفى وادي النيل، الأول والأكبر عربيًا وأفريقيًا في فحص القلب الرياضى بما لديه من كوادر وخبرات بشرية، إضافة إلى أحدث الأجهزة العالمية لفحص وتتبع الرياضيين بالأقمار الصناعية للاطمئنان ومتابعتهم طبيًا؛ ما يُؤهلهم لتحقيق أفضل النتائج.

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