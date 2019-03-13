سيد عبد الحفيظ يهدي درع الأهلي لمدير مستشفى وادي النيل

يستضيف مركز قلوب الرياضيين العالمى بمستشفى وادى النيل، وفدا من مجلس إدارة النادي الأهلي، اليوم ، للاطلاع على التجهيزات العالمية بالمركز والمختصة بفحص القلب الرياضي.





وأهدى الكابتن سيد عبد الحفيظ درع النادي الأهلي لمدير مستشفي وادي النيل.. في إطار الاهتمام الكبير بالرياضة محليا وعالميا باعتبارها صناعة عالمية، وفِي ضوء السعي لاختيار الدقيق للرياضيين المحترفين فنيا وطبيا بينما قدم المدير الفنى لفريق كرة القدم النادي الاهلي مارتن لاسارتي تي شيرت النادي الاهلي لما يبذله من اهتمام كبير بالرياضيين.



