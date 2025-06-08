غير موفق.. خالد بيومي يعلق على تصريحات زيزو بعد انتقاله للأهلي

علق المحلل الرياضي خالد بيومي، على ظهور أحمد مصطفى زيزو، لاعب النادي الأهلي في لقاء تلفزيوني.

وقال خالد بيومي عبر حسابه على فيسبوك: “وجهة نظري ‏زيزو لم يكن موفق في ظهوره الغير مبرر بعد انتقاله لمرحلة جديدة في حياته المهنية”.

وتابع: “كنت اتمني ان يترك السطر الأخير في تاريخه مع الزمالك بشكل أفضل والتزام الصمت واحترام مشاعر الجماهير وكنت اتمني ان يكون اول ظهور له عن مشواره الجديد مع النادي الأهلي وكاس العالم.. مرة اخري حلقة غير موفقة”.

ويخوض فريق الكرة بالنادي الأهلي فى الثانية عشر بعد منتصف الليل اليوم الأحد أولى مبارياته الودية أمام باتشوكا المكسيكي علي ملعب "تشيس ستاديوم" بمدينة ميامي الأمريكية، ضمن استعدادات الأهلي للمشاركة فى كأس العالم للأندية 2025. التى تقام لأول مرة بمشاركة ٣٢ ناديًا.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي

من المقرر أن تنقل مباراة الأهلي وباتشوكا بث مباشر اليوم عبر شبكة قنوات أون سبورت، وبالتحديد عبر قناة On Time Sport HD1 بتعليق التونسي رؤوف خليف.