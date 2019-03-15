بدء إنشاء 430 مشروعا صناعيا باستثمارات 161 مليار جنيه في 5 قطاعات

أكد أحدث تقرير تلقاه المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة حول مؤشرات أداء الهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال شهر يناير الماضي ان 1529 منشأة صناعية حصلت على رخص التشغيل وتصاريح البناء مقارنة بـ993 خلال نفس الشهر من عام 2018 ليصل اجمالي عدد الرخص والتصاريح خلال الـ7 شهور الاولي من العام المالي 2018/2019 الي 11 الفا و 501 رخصة وتصريح تشغيل وبناء.



وذلك بواقع 10 آلاف و 824 رخصة وتصريح تشغيل و677 رخصة بناء كما تم قيد 859 سجلا صناعيا دائما ومؤقتا ومحدد المدة مقارنة بـ739 سجلا خلال نفس الشهر من عام 2018 ليصل الاجمالي منذ بداية العام المالي الحالي وحتي نهاية يناير الماضي الي 4 الاف و 175 سجلا صناعيا دائما و178 سجلا مؤقتا و 882 سجلا محدد المدة.



وقال المهندس مجدى غازى رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية إن الهيئة تبذل جهودا كبيرة لدعم التصنيع المحلى وزيادة تنافسية الصناعة الوطنية بالأسواق المحلية والإقليمية والعالمية ، مشيرًا إلى أن الهيئة ساهمت فى توفير 494 مليون جنيه خلال شهر يناير الماضي مقارنة بـ 612 مليون جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضي 2018 ليصل اجمالي ما تم توفيره من بداية العام المالي الحالي وحتي يناير الماضي الي 4 مليارات و 215 مليون جنيه وذلك من خلال دعم برامج التصنيع المحلى وتوفير منتجات وطنية جيدة بديلة للمستوردة من الخارج .



وأضاف أن إجمالي المشروعات الصناعية المزمع اقامتها خلال المرحلة الحالية تبلغ 430 مشروعًا بحجم استثمارات تصل إلى 161 مليار جنيه بمساحة إجمالية تصل إلى 73 مليون متر مربع ،لافتًا إلى أن هذه المشروعات تشمل 151 مشروعًا فى مجال الصناعات الهندسية و96 مشروعًا فى مجال الصناعات الغذائية و102 مشروع فى مجال الصناعات الكيماوية و50 مشروعًا فى مجال الغزل والنسيج و31 مشروعًا فى مجال مواد البناء .



وأشار إلى أن هذه المشروعات سيتم إنشاؤها بإستثمارات عالمية ومحلية حيث تتضمن 41 مشروعًا باستثمارات عربية و12 مشروعًا باستثمارات أوروبية و13 مشروعًا باستثمارات أسيوية و4 مشروعات باستثمارات أمريكية بالإضافة إلى 360 مشروعًا باستثمارات محلية ، لافتًا إلي أن هذه المشروعات تعكس ثقة رؤوس الأموال المحلية والعالمية فى السوق المصرى كأحد أهم المقاصد الاستثمارية الهامة على المستويين الإقليمى والقارى.



وأوضح ان الهيئة قامت ايضًا خلال تلك الفترة بتلقى 912 طلبا للاراضى والمجمعات الصناعية منها 615 طلبًا للاراضى 297 طلبًا للمجمعات الصناعية مقارنة بـ 301 طلب خلال نفس الشهر من عام 2018 ليصل اجمالي ما تم تلقيه منذ بداية العام المالي الحالي وحتي نهاية يناير الماضي الي 2160 طلبًا بواقع 1554 طلب اراض و606 طلبات مجمعات.



وحول جهود الهيئة على المستوى الدولى قال غازى إن الهيئة قامت خلال تلك الفترة بإستقبال وفد من هيئة ترويج الاستثمار التنزانية حيث تم استعراض الخبرات المصرية فى مجال إنشاء وإدارة المناطق الصناعية وتنظيم زيارات ميدانية للمطور الصناعى بالسادس من أكتوبر وجمعية مستثمرى العاشر من رمضان وعدد من المصانع العاملة فى مختلف المجالات ،لافتًا إلى أن الهيئة شاركت أيضًا باجتماعات الدورة الخامسة للجنة المصرية البيلاروسية المشتركة.



يشار الي أن هيئة التنمية الصناعية قامت خلال عام 2018 بطرح 2.3 مليون متر مربع من الأراضى الصناعية بمدن السادات والعاشر من رمضان والمحلة الكبرى وبرج العرب وبدر وبورسعيد إلى جانب مجمعات الصعيد ومرغم وشواغر المناطق الصناعية المختلفة.

