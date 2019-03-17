البنك المركزي: ارتفاع التسهيلات الائتمانية للبنوك إلى 1.814 تريليون جنيه بنهاية 2018

ارتفع إجمالي أرصدة التسهيلات الإئتمانية للبنوك إلي 1.814 تريليون جنيه في ديسمبر الماضي مقابل 1.8 تريليون جنيه في نوفمبر من العام السابق بفارق 14 مليارجنيه، ومقارنة بـ 1.701 تريليون جنيه في أكتوبر السابق له بفارق 99 مليار جنيه.



وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري أن إجمالي التسهيلات الائتمانية للحكومة بالعملتين المحلية والأجنبية سجل 570.6 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي مقابل 542.8 مليارا في نوفمبر السابق له ومقارنة بـ 487.7 مليارا في أكتوبر السابق.



بلغت أرصدة تلك التسهيلات لغير الحكومة إلي 1.244 تريليون جنيه مقابل 1.23 تريليون جنيه في نوفمبر 2018 ومقارنة بـ 1.213 تريليون جنيه في أكتوبر السابق لهما.



