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رياضة

علي معلول يتصدر تويتر.. ومغردون: تحيا تونس لأنها أنجبتك

السبت 16/مارس/2019 - 11:43 م
علي مغلول
علي مغلول
محمد بدران
تصدر هاشتاج "علي معلول"، موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم، بعد تألقه في مباراة النادي الأهلي أمام شبيبة الساورة الجزائري، والتى انتهت بنتيجة 3 /0.

وتأهل المارد الأحمر إلى ربع النهائي في اللقاء الذي جمع الفريقين بالجولة السادسة والأخيرة لمباريات دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، على إستاد برج العرب بمدينة الإسكندرية.

#‏‏‏نقول تاني فلتحيا تونس لانها انجبت علي معلول.

#‏لاعب مهارى وذكى وهي ميزة كبيرة الى الأمام دائما ‎#على_معلول.

‏#المفروض علي معلول ده نتعامل معاه زي كاسات النيش منخرجوش غير للضيوف المهمين.

‏#أتعتقد بأنك غير مميز ؟ تذكر أن الأرض عمرها 4.5 بليون عام .. وأنت بالصدفة جئت فى زمن علي معلول.

#اطالب كابتن ‎بيبو العظيم بتكريم السيدة والدة #علي معلول في عيد الام علشان جابتلنا العسل كله.

‏#علي معلول تحس ان هو متربي في التيتش من زمان بيحارب علشان لون الفانلة الي هو عارف قيمتها كويس شابو ليك يا علولو من احسن الباكات الي جم في تاريخ الأهلي.


ونجح الأهلي في التأهل لدور الـ8، بعدما رفع رصيده إلى النقطة العاشرة، وتوقف رصيد شبيبة الساورة عند 8 نقاط.
علي معلول يتصدر تويتر.. ومغردون: تحيا تونس لأنها أنجبتك
علي معلول يتصدر تويتر.. ومغردون: تحيا تونس لأنها أنجبتك
علي معلول يتصدر تويتر.. ومغردون: تحيا تونس لأنها أنجبتك
علي معلول يتصدر تويتر.. ومغردون: تحيا تونس لأنها أنجبتك

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