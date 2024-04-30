لتعزيز المصالحة الفلسطينية.. الصين تعلن استضافة محادثات بين حماس وفتح

قالت وزارة الخارجية الصينية ، اليوم الثلاثاء، أن بكين استضافت محادثات بين حركتي المقاومة الفلسطينية حماس وفتح بدعوة منها لإجراء حوار عميق وصريح لتعزيز المصالحة الفلسطينية.



وأكدت الخارجية الصينية، على أن الجانبين عبرا عن رغبة سياسية في تحقيق مصالحة من خلال الحوار.



ولفتت الخارجية الصينية ، إلى أن الجانبين اتفقا على مواصلة الحوار لتحقيق وحدة فلسطينية في أقرب وقت.



وتابعت الخارجية الصينية: " أن الجانبين عبرا عن تقديرهما البالغ لدعم الصين للشعب الفلسطيني".



وأختتمت الخارجية الصينية، أن ممثلو حركتي حماس وفتح توصلوا إلى اتفاق حول أفكار للحوار المستقبلي.