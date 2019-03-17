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أخبار البلد

رضوى الشربيني تكشف عن عمرها الحقيقي للجمهور

الأحد 17/مارس/2019 - 11:08 م
الاعلامية رضوى الشربيني
الاعلامية رضوى الشربيني
سارة يسن
كشفت الإعلامية رضوى الشربيني عن سنها الحقيقي لجمهورها عبر صفحتها الرسمية على انستجرام .

وقالت الشربيني: "لكل الناس اللي بتسأل عن سني سني اللي في البطاقة ٣٨ سنة ..اما سني اللي أنا حساه فهو ٣ سنين ونص كدة.. أما عقلي بقى فهو ١٨ ستة".

وأكدت أن روح الإنسان هي الأهم بغض النظر عن عمره قائلة: "البطاقة مجرد رقم الروح أهم ".
رضوى الشربيني تكشف عن عمرها الحقيقي للجمهور

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