رضوى الشربيني تكشف عن عمرها الحقيقي للجمهور

كشفت الإعلامية رضوى الشربيني عن سنها الحقيقي لجمهورها عبر صفحتها الرسمية على انستجرام .



وقالت الشربيني: "لكل الناس اللي بتسأل عن سني سني اللي في البطاقة ٣٨ سنة ..اما سني اللي أنا حساه فهو ٣ سنين ونص كدة.. أما عقلي بقى فهو ١٨ ستة".



وأكدت أن روح الإنسان هي الأهم بغض النظر عن عمره قائلة: "البطاقة مجرد رقم الروح أهم ".