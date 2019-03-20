متى ينقضي توقيت عقيقة المولود.. علي جمعة يجيب

قال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، إن العلماء اختلفوا في حكم العقيقة على ثلاثة أقوال: فمنهم من ذهب إلى وجوبها، ومنهم من قال إنها مُستحبة، وآخرون قالوا إنها سنة مؤكدة.
وأضاف "جمعة" خلال لقائه بأحد الدروس الدينية فى إجابته عن سؤال ورد إليه مضمونة: متى تقضى العقيقة عن المولود؟"، أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "كل غلام مرتهن بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه، ويسمى فيه، ويحلق رأسه إلا أنه تعود المسلمين من لدن الصحابة أن من فاته أسبوع جعل العقيقة على أسبوعين فإن فاته فبعد ثلاثة أسابيع فإن فاته فبعد الـ40 من تاريخ ميلاد الطفل فإن فاته فيجوز لأحدهم حتى لو كبر وبلغ أن يعق عن نفسه مادام عرف أن أبويه لم يعق عنه.