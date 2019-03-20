متى ينقضي توقيت عقيقة المولود.. علي جمعة يجيب

قال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، إن العلماء اختلفوا في حكم العقيقة على ثلاثة أقوال: فمنهم من ذهب إلى وجوبها، ومنهم من قال إنها مُستحبة، وآخرون قالوا إنها سنة مؤكدة.



