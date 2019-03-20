محمد صلاح وساديو ماني يحققان رقما قياسيا غائب عن ليفربول منذ 38 عاما

نجح المصري محمد صلاح و السنغالي ساديو ماني، نجما نادي ليفربول، في معادلة الرقم القياسي لتسجيل الأهداف للفريق الأحمر المسجل باسم الثنائي الأسطوري إيان راش وكيني دالجليش.



وبعد هدف ماني في المباراة التي فاز فيها فريقه على فولهام بهدفين لهدف يوم الأحد الماضي، نجح في معادلة رقم صلاح كهداف للريدز هذا الموسم برصيد 20 هدفًا.



ووضع هذا الهدف ساديو مانى ومحمد صلاح كأول ثنائي يسجلان 20 هدفًا أو أكثر في موسمين متتالين لفريق ليفربول منذ 36 عامًا.



وكان الثنائي الأسطوري إيان راش وكيني دالجليش هما آخر ثنائي في ليفربول تمكنا من تحقيق هذا الرقم في الفترة 1981/1982 و1982/1983.