أول تعليق من نتنياهو على اعتراف ترامب بسيادة إسرائيل على الجولان المحتل

أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، عن شكره للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بسبب دعمه الاعتراف الامريكي بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان المحتلة.



وكتب نتنياهو على حسابه بموقع "تويتر": "في الوقت الذي تسعى فيه إيران لاستخدام سوريا كقاعدة لتدمير إسرائيل.. الرئيس ترامب يعترف بجرأة بالسيادة الإسرائيلية على الجولان.. شكرا أيها الرئيس ترامب!



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال إن الوقت قد حان لدعم السيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان التي احتلتها إسرائيل في حرب 1967.



وكتب ترامب على حسابه بموقع "تويتر": "بعد 52 عاما، حان الوقت لاعتراف الولايات المتحدة الكامل بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان التي لها أهمية استراتيجية وأمنية حيوية لدولة إسرائيل والاستقرار الإقليمي!".