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أخبار العالم

تظاهرات في عدد من المدن الألمانية ضد العنصرية والعداء للإسلام

الجمعة 22/مارس/2019 - 01:12 ص
تظاهرات في عدد من
تظاهرات في عدد من المدن الألمانية
أ ش أ
اندلعت تظاهرات في كافة المدن الألمانية، اليوم الخميس، متزامنة مع اليوم الدولي للتغلب على التمييز العنصري.

وقد خيمت أحداث نيوزيلندا على كافة التظاهرات في برلين وميونخ وهامبورج ودسلدورف وكولون وغيرها تنديدا بالعداء للإسلام والأجانب، مطالبة بضرورة مكافحة العنصرية والتمييز ضد الإسلام.

وكانت مفوضة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية الألمانية بيريل كوفلر، قالت في وقت سابق اليوم ، " إننا نحتفل بالذكرى 50 لليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري ، وإن القانون يحظر أي تمييز على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الجنس ، وإن 179 دولة حتى الآن انضمت للاحتفال بهذا اليوم".

من جانبه، رحب المجلس المركزي للمسلمين بألمانيا بحديث وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر عن ترتيبات بشأن السياسة الأمنية للمساجد ، ورغم نفي زيهوفر وجود مناخ معاد للإسلام بألمانيا ، يرى الوزير أن المساجد أيضا قد تكون هدفا للإرهاب.

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