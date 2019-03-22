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أخبار العالم

عضو بالكنيست يفضح علاقات نتنياهو النسائية المحرمة

الجمعة 22/مارس/2019 - 10:42 ص
بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو
سمر صالح
ذكر موقع "مفزاك لايف" العبري اليوم الجمعة أن عضو حزب "أزرق وأبيض" رام بن باراك هاجم رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وفضح علاقاته السرية المحرمة مع النساء، عقب تسريب معلومات عن اختراق إيراني لهاتف رئيس الحزب بيني جانتس بعد انتهاء ولايته في الجيش الإسرائيلي، متهمًا إياه بخيانة زوجاته.

وأكد "مفزاك لايف" أن نتنياهو له 3 زوجات الأولى تسمى ميرام وايزمان تعرف عليها أثناء خدمته العسكرية عام 1978 وكانت تقطن قرب منزله في القدس حيث غادر كلاهما للدراسة في الولايات المتحدة والتحقت هي بجامعة برانديز بينما درس نتنياهو في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ثم تزوجا بعدها وأنجب منها ابنته الكبري نوا نتنياهو روث.

وتابع الموقع أنه عندما كانت وايزمان حاملًا تعرف نتنياهو على فتاة بريطانية غير يهودية تدعى فلور كيتس في مكتبة المعهد الذي كان يدرس به وبدأت علاقة غرامية بينهما لكن سرعان ما انتهت علاقته بزوجته ميريام بالطلاق بعد فترة قصيرة عندما اكتشفت خيانته.

وفي عام 1981 تزوج نتنياهو من كيتس بعد العلاقة الغرامية ورغم أنها تحولت إلى الديانة اليهودية لكنهما تطلقا عام 1984 أما زوجته الثالثة فهي سارة بن ارتزي حاليًا، والتي كانت تعمل مضيفة طيران على طائرات شركة العال الإسرائيلية وخلال رحلة من نيويورك إلى إسرائيل التقى بها نتنياهو بينما كانت في عملية استكمال درجة الماجستير في علم النفس حتى تزوجا في عام 1991 ولديه ابنان منها "يائير وأفنر".

اعترف نتنياهو على شاشة التلفيزيون بأنه كان على علاقة غرامية مع الفتاة روث بار، مستشارة العلاقات العامة، في عام 1993 وقال إن منافسًا سياسيًا قام بوضع كاميرا فيديو سرية سجلته في موقف جنسي مع بار، وأنه تعرض للتهديد بنشر الشريط على الصحافة ما لم يتخل عن السباق في قيادة حزب الليكود.

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