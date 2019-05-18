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منوعات

يسبب نزيفا بالمخ.. خطأ قاتل يرتكبه الأطباء عند وصف الأسبرين

السبت 18/مايو/2019 - 06:20 ص
صدى البلد
محمد علي
حذرت دراسة لجامعة جون هوبكنز الأمريكية الأطباء من وصف الإسبرين منخفض الجرعة مثل أسبرين الأطفال لكبار السن، كوسيلة لخفض مخاطر الإصابة بجلطات القلب، وفق ما ذكرت صحيفة إكسبريس.

وقالت دراسة جامعة جون هوبكنز، إنه يمكن لهذا النوع من الأسبرين أن يسبب لهؤلاء نزيفًا في المخ، قد يصل بهم إلى الوفاة.

رغم ذلك لم تمنع الدراسة الأطباء تمامًا عن وصف الإسبرين منخفض الجرعة لكبار السن لفوائده المحتملة، التي لايمكن إنكارها، لكن بشروط معينة في حالات معينة.

كما نبهت الدراسة، ضرورة توضيح الأطباء لمرضاهم أن الإسبرين ليس علاجًا حاسمًا، ولا يغني عن ضرورة اتباع أسلوب حياة سليم، وعلاج ضغط الدم المرتفع، الذي يصفه الأطباء بالقاتل الصامت.

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