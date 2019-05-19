الثقافة الرياضية تطلق مبادرة مبادرة شجع صح

أطلق الاتحاد المصري للثقافة الرياضية برئاسة الإعلامي أشرف محمود مبادرة بعنوان شجع صح تحث الجماهير على التشجيع المثالي لانديتها دون التعرض للأندية المنافسة او لاعبيها ومسؤليها وتدعو المبارة التي أطلقت بالتزامن مع الأولمبياد الرمضاني الذي ينظمه الاتحاد سنويا بالتعاون مع نادي جولدن الاسمرات برئاسة الكابتن محمد يوسف للتأكيد على أهمية الرياضة في كل وقت وان الصيام لايتعارض مع ممارسة الرياضة التي تحارب أمراض العصر السمنة والسكر والضغط



