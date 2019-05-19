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رياضة

الثقافة الرياضية تطلق مبادرة مبادرة شجع صح

الأحد 19/مايو/2019 - 06:44 م
صدى البلد
ريهام بكير
أطلق الاتحاد المصري للثقافة الرياضية برئاسة الإعلامي أشرف محمود مبادرة بعنوان شجع صح تحث الجماهير على التشجيع المثالي لانديتها دون التعرض للأندية المنافسة او لاعبيها ومسؤليها وتدعو المبارة التي أطلقت بالتزامن مع الأولمبياد الرمضاني الذي ينظمه الاتحاد سنويا بالتعاون مع نادي جولدن الاسمرات برئاسة الكابتن محمد يوسف للتأكيد على أهمية الرياضة في كل وقت وان الصيام لايتعارض مع ممارسة الرياضة التي تحارب أمراض العصر السمنة والسكر والضغط

وتضمن الأولمبياد الرمضاني انشطة ثقافية ورياضية تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة كان أبرزها مباراة كرة القدم بين فريقين يمثلان وزارة الشباب والرياضة والاتحادات النوعية قاد الأول الدكتور حسني غندر رئيس اتحاد الشركات والآخر الدكتور محمد صبحي حسانين النائ الأول لرئيس اتحاد الجامعات في حضور الدكتور عمرو الحداد مساعد وزير الشباب والرياضة واللواء احمد ناصر رئيس اتحاد الكونفدراليات الأفريقية الاوكسا والدكتور عماد البناني رئيس اتحاد الرياضة للجميع وحمدي الخفيف رئيس اتحاد العاملين بالحكومة ومحي بدير مدير عام الاتحادات النوعية ومحمود عبد العزيز مدير إدارة الاتحادات النوعية ولفيف من قيادات الاتحادات والإعلام ونجوم الكرة يتقدمهم الكابتن جمال علام رئيس اتحاد الكرة السابق والكابتن حسين عبد اللطيف نجم مصر والزمالك السابق والكابتن يحيى السيد خبير كرة اليد والدكتور أحمد إسماعيل سكرتير عام اتحاد الشركات وكمال النجدي وكيل وزارة الشباب والرياضة والصحفي الفلسطيني غازي غريب.
الثقافة الرياضية تطلق مبادرة مبادرة شجع صح
الثقافة الرياضية تطلق مبادرة مبادرة شجع صح
الثقافة الرياضية تطلق مبادرة مبادرة شجع صح
الثقافة الرياضية تطلق مبادرة مبادرة شجع صح
الثقافة الرياضية تطلق مبادرة مبادرة شجع صح

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