سويسرا تتبرع بخمسة ملايين دولار مساعدات إنسانية لكوريا الشمالية

تبرعت سويسرا بنحو 5 ملايين دولار أمريكي كمساعدات إنسانية لكوريا الشمالية، ما يجعلها واحدة من أكبر الدول المانحة لكوريا الشمالية هذا العام، حسبما أظهرت البيانات اليوم /الأربعاء/.





وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية أنه وفقًا للبيانات الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، والذي يتابع التمويل القادم لوكالات الإغاثة، تبرعت سويسرا بمبلغ 4.98 مليون دولار في الشهر الماضي لمشاريع برنامج الأغذية العالمي في كوريا الشمالية.





وبذلك وصلت تبرعات سويسرا لكوريا الشمالية هذا العام إلى 7.8 مليون دولار، وهو ما يمثل نسبة 49.6% من إجمالي التمويل الموفر من قبل وكالات الإغاثة.





وأظهرت البيانات أن روسيا جاءت في المركز الثاني بأربعة ملايين دولار، تليها السويد وكندا بـ 2.44 مليون دولار و570 ألف دولار على التوالي.





وتشير التقارير إلى أن كوريا الشمالية تواجه نقصا حادا في الغذاء بسبب العقوبات العالمية والظروف الجوية غير المواتية.





وأعلن برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة مؤخرا عن أن إنتاج المحاصيل في كوريا الشمالية بلغ العام الماضي أدنى مستوى له منذ عام 2008، وأن ما يقدر بنحو 10 ملايين شخص، أو حوالي 40 % من سكانها، في حاجة ماسة إلى الغذاء.



