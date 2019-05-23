بعد إصابته خلال التصوير.. نجم جيمس بوند دانيال كريج يخضع لعملية جراحية

أعلنت الصفحة الرسمية لسلسلة أفلام جيمس بوند الشهيرة عبر موقع التدوين الاجتماعي تويتر عن خضوع الممثل البريطاني دانيال كريج لعملية جراحية في قدمه بعد إصابته خلال تصوير أحد مشاهد الأكشن في فيلم Bond 25.





وقالت الصفحة إن دانيال ،الذي يجسد دور جيمس بوند، أصيب في كاحل قدمه أثناء تصوير الفيلم في جاميكا وسوف يخضع لعملية ويحتاج بعدها لأسبوعين راحة كي يتماثل للشفاء.



