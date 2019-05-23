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فن

ماذا قال أحمد السقا لمخرج مسلسل ولد الغلابة؟

الخميس 23/مايو/2019 - 10:58 ص
صدى البلد
منار نور
أشاد الفنان حمد السقا بمخرج مسلسله الرمضانى محمد سامى، حيث نشر صورة تجمعه معه خلال كواليس ولد الغلابة من خلال حسابه الشخصى عبر تويتر.

وعلق السقا: "والحق يقال ان الشكر الأكبر عن مسلسل #ولد_الغلابه لسهره على كل تفاصيل المشروع من بدايته لغاية انتهائه، عين رائعة تشرف على كل تفاصيل المسلسل بكل عناصره تعود للمخرج الكبير و المبدع و الفنان محمد سامي، تحية من القلب".

ويشارك في بطولة المسلسل أيضا بجانب أحمد السقا، محمد ممدوح تايسون، مي عمر، إنجي المقدم، هبة مجدي، إدوارد، كريم عفيفي، هادي الجيار، صفاء الطوخي، مجدى بدر، وآخرون، وهو من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد سامي، للمنتج صادق الصبّاح.

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