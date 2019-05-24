"الأميرة ياسمين".. هبة طوجي بطلة فيلم علاء الدين بالنسخة الفرنسية

تقوم المطربة اللبنانية هبة طوجى ببطولة فيلم ديزنى المنتظر "علاء الدين"، الذى يعرض حاليا فى السينمات العالمية، بوضعها صوتها فى الدبلجة الفرنسية لشخصية الأميرة "ياسمين" مع تقديم توليفة من الأغاني خلال الفيلم.



وينتظر الملايين من عشاق ديزنى حول العالم اول تجسيد حي لإحدى أقدم وأشهر شخصياتها "الكرتونية" الكلاسيكية "علاء الدين"، الذى يقوم ببطولته الممثل الكندي ذى الأصول المصرية مينا مسعود، بمشاركة النجمة الجميلة نعومى سكوت بدور "ياسمين"، إضافة إلى الدور الاستثنائي للنجم العالمى ويل سميث بتجسيد شخصية الجنى.