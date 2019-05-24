مسلسل الهيبة الحصاد الحلقة 18.. سيرين عبد النور ترفض الزواج من تيم حسن

خلال أحداث الحلقة 18 من مسلسل الهيبة الحصاد، يعرض جبل شيخ الجبل على نور "سيرين عيد النور" الزواج وأن تأتي معه إلى بلدته الهيبة ولكنها ترفض خوفا من المشاكل التي تلاحقها وتخبره بأنها سوف تسافر إلى دبي للبحث عن فرصة عمل بعد طردها من القناة التي كانت تعمل بها.





أما منى " روزينا لاذقاني" فتتوجه إلى ابن عنها شاهين " عبدو شاهين " وتؤكد له بأنها ستظل بجانبه وتسانده في الوقت الذي يظن فيه أهل الهيبة بأنه قتل.



