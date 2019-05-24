محافظ أسيوط: انتهاء حصاد محصول القمح بإجمالي مساحة 229 ألف فدان وتوريد 98 ألف طن





لافتًا أن الدولة لا تدخر جهدًا في الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.



وأشار المحافظ إلى أن إجمالي ما تم توريده من محصول القمح للشون والصوامع ونقاط التجميع بنطاق المحافظة بلغ 98 ألفا و297 طنا حتى الآن مؤكدًا على ضرورة تسهيل الإجراءات أثناء الاستلام وتذليل العقبات التي تعوق عمليات التوريد.



وشدد المحافظ على ضرورة الالتزام بضوابط التوريد وفقًا للقواعد والاشتراطات اللازمة للحفاظ على سلامة المحصول باعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية الهامة للدولة والحفاظ عليه يعتبر أمن قومي.



فيما أوضح محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين بأسيوط إن توريد محصول القمح مستمر بالجهات التي تم تحديدها لاستلام المحصول من المزارعين لافتا إلى توريد 41438 طنا و940 كيلو قمحا للبنك الزراعي المصرى بالإضافة إلى توريد 22581 طنا و147 كيلو قمحا لمطاحن الشركة القابضة للصناعات الغذائية و33518 طنا و185 كيلو للشركة المصرية القابضة للصوامع و759 طنا و657 كيلو إنتاج التقاوى/إرشاد (إكثار) لافتًا إلى مواصلة المرور على الصوامع والشون ونقاط التجميع لمباشرة توريد الأقماح والتأكد من سلامة الاقماح المستلمة والإطمئنان على تذليل العقبات أمام تسلم المحصول من المزارعين واستلامهم مستحقاتهم المالية.

أعلن اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط انتهاء حصاد محصول القمح لعام 2019 بإجمالي مساحة 229 ألفا و84 فدانا وهي المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام.