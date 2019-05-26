طلاب أولى ثانوي بالإسماعيلية يؤدون امتحان الرياضيات إلكترونيا بنسبة 99%

أدى اليوم طلاب الصف الأول الثانوى بالإسماعيلية، امتحان مادة الرياضيات بالنظام الإليكترونى "التابلت" دون شكاوى تذكر بنسبة 99%.



وقال الدكتور خالد خلف قبيصي مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، إن جميع المدارس أدت الامتحان بالتابلت عدا بعض الحالات الفردية لم يتمكنوا من الدخول على الموقع إلي جانب وجود 6 مدارس تؤدى الامتحان ورقيا منذ البداية لأسباب تقنية.



وأشارت المديرية إلى أن 8012 طالبا وطالبة يؤدون امتحانات الصف الأول الثانوي في 45 مدرسة على مستوى المحافظة في امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2018/2019 وتعقد الامتحانات على فترتين الفترة الصباحية تضم طلاب المدارس الحكومية والخدمات والمنازل والفترة الثانية لطلاب المدارس الخاصة.