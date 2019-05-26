مصطفى يونس لصدى البلد: بشجع الزمالك من قلبي.. أطالب أبو ريدة ومجلسه بالرحيل.. حسن حمدي هو الحل.. والمقارنة بين محمود طاهر والخطيب ظالمة.. وهذا رأيي في قائمة أجيري.. فيديو

نجم الأهلي في حوار خاص مع صدى البلد :

الزمالك سيتوج ببطولة الكونفيدرالية وسيفرح الجماهير المصرية كلها "وانا زملكاوي في البطولات الذي يمثل فيها الزمالك مصر "

أنا ضد اللي حصل مع خالد الدرندلي فالرجل لم يخطئ بالتصوير مع تركي أل شيخ

يجب علي مجلس إدارة اتحاد الكرة أن يرحل لم يضيفوا شيئا فنحن بحاجة لمجلس قوي محترف

حظوظ منتخب مصر فى أمم افريقيا كبيرة.. وياريت نسيب أجيرى يشتغل





هو رمز من رموز النادي الأهلي أضاف الكثير للنادي الأهلي ومنتخب مصر في فترة السبعينيات والثمانينات، حمل على ذراعه شارة القيادة لفريق الأهلي لأعوام طويلة وحقق ألقاب دوري وكأس مصر ويطولات إفريقية.. ويكفي أنه أول لاعب في الأهلي يحقق لقب دوري أبطال أفريقيا كقائد للفريق عام 82، عمل مدربا لعدة أندية كان آخرها المصري البورسعيدي هذا الموسم بالإضافة لتوليه في فترة من الفترات القيادة الفنية لمنتخب الشباب وخرج تحت يديه لاعبيين كبار يتألقوا الأن في الملاعب المصرية والأوروبية، اشتهر بصراحته المعتادة ونقده لأي أمر يراه خطأ في الساحة الرياضية سواء في ناديه الأهلي أو ما يخص الرياضة المصرية ولهذا دائما ما يغضب منه قطاع كبير من الجماهير حوارنا اليوم سيكون مع الكابتن مصطفي يونس نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق.





-في البداية هل الزمالك قادر على التتوبج ببطولة الكونفدرالية بعد الخسارة 1/0 أمام نهضة بركان في المغرب؟





بالتأكيد..يستطيع نادي الزمالك إحراز هدفين وثلاثة أهداف أمام نهضة بركان في مصر واقتناص لقب الكونفيدرالية لأول مرة في تاريخه، وبالمناسبة الفريق قدم مباراة قوية في المغرب ولكن سوء التوفيق بالإضافة لعدم إستغلال بعض اللاعبيين مثل كهربا وأوباما الفرص الذي أتيحت لهم للتسجيل هذا ما جعل نهضة بركان يخطف الفوز في الدقائق الأخيرة بلقاء الذهاب ولكن رجالة الزمالك قادرين على إسعاد الجماهير المصرية كلها وليس جماهير الزمالك فقط في مباراة العودة بشرط التركيز وإستغلال الفرص المتاحة.





ماذا سيفعل كريستيان جروس في لقاء العودة؟





كريستيان جروس مدرب كبير وأضاف كثيرا لنادي الزمالك هذا الموسم، فالفريق أصبح منضبط تكتيكيا وله شخصية قوية علي أرض الملعب بعكس المواسم السابقة، يجب علي جروس في لقاء العودة أن يحذر الخط الدفاعي للفريق من الهجمات المرتدة للفريق المغربي خاصة مهاجمهم لابا كودجو أخطر اللاعبين في الفريق.





التلت الدفاعي للزمالك فيه مشاكل وعدم تمركز جيد لهذا كان هناك فرصا خطيرة لفريق نهضة بركان في مباراة الذهاب منها كورتين في العارضة والقائم، علي جروس أن يعيد التنظيم الدفاعي للفريق من جديد، فالفريق المغربي ينقل الكرة بشكل جيد ويتحرك بشكل رائع خلف المدافعين وهذا ما قد يسبب أزمة لنادي الزمالك اليوم إذا ما ظهر التنظيم الدفاعي بالشكل السيئ الذي ظهر في المغرب.





ما رأيك في الحارس عمر صلاح وأداؤه في مباراة الذهاب؟





عمر صلاح سبق وتحدثت عنه منذ فترة طويلة بأنه حارس واعد وموهوب وبالتحديد منذ ظهوره في الموسم قبل الماضي ومشاركته في مباراتي الإسماعيلي والأهلي، عمر قدم مباراة كبيرة أمام نهضة بركان علي الرغم من ابتعاده فترة كبيرة عن فورمة المباريات وتأثره بعدم المشاركة لكنه فاجئنا وكان سببا كبيرا في خروج الزمالك مهزوما بهدف نظيف فقط، وأنا واثق بأن عمر صلاح سيكون حارس مصر الأساسي في يوم من الأيام.





نتحدث عن النادي الأهلي..ما رأيك في إدارة الكابتن محمود الخطيب للنادي..وهل كان محمود طاهر أفضل منه؟





لا أستطيع أن أقول من الأفضل كل شخص له إيجابياته وله سلبياته وهذا هو العمل العام، محمود الخطيب أسطورة كروية ومعشوق الجماهير الحمراء، هناك أخطاء بالفعل ولا أحد ينكر هذا ويجب أن يتلاشاها المجلس في الفترة القادمة وبالتحديد في الاختيارات فيجب أن تكون أفضل من هذا ويجب إنهاء الخلافات الموجودة في المجلس حتي لا يؤثر علي فريق كرة القدم في المستقبل القريب.





-ما تعليقك في أزمة الصورة التي ظهر فيها خالد الدرندلي مع المستشار تركي أل شيخ؟





"لا يوجد بها أي شئ ورد فعل طبيعي ولا أزمة في الصورة، وخالد الدرندلي لم يرتكب أي خطأ حتي يتم إبعاده عن حضور المباريات فإذا كان الخطيب هو من أمر بهذا فسيكون إرتكب أكبر غلطة في حياته، والمستشار تركي آل الشيخ عاشق للنادي الأهلي ودفع 250 مليون جنيه للنادي..فمن المفترض أن يقدره الجميع وليس إنهاء العلاقة معه لإرضاء البعض على السوشيال ميديا.





-هل مع تسريح فريق 97 في الأهلي بعد إلغاء المسابقة؟





والله لا أريد أن أعلق علي هذا الموضوع لأنه يغضبني كثيرا، نحن نمتلك قطاع ناشئين أفضل من اللاعبين الأجانب الذين نقوم بشرائهم من الخارج بأموال طائلة دون أي فائدة..وأتمني منح الفرصة لقطاع الناشئين في الأهلي وأنا متأكد أن هؤلاء اللاعبين الشباب وخاصة مواليد 97 و 98 إذا لعبوا لأندية في الدوري الممتاز سيتألقوا وسيشتريهم الأهلي أو الزمالك بعد ذلك بأموال كبيرة.





-توقعاتك للفائز ببطولة الدوري المصري هذا الموسم؟





الأهلي طبعا مش محتاجة كلام لكن يجب التركيز الشديد في المباراتين المتبقيتين أمام كلا من المقاولين العرب والزمالك ويجب أن يتعلم اللاعبين من درس مباراة الإسماعيلي فهذه المباراة جاءت في وقتها.









-كيف ترى فرص منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية القادمة؟





-أتمنى أن نتأهل للدور نصف النهائي إذا لم نستطع الفوز بالبطولة، لأنه لا يجوز أن نكون نحن الدولة المستضيفة والبطولة تقام علي أرضنا ووسط جماهيرنا ولا نتأهل علي أقل تقدير للدور قبل النهائي، وأنا لن أعلق علي إختيارات مستر خافيير أجيري وجهازه المعاون فهو حر وسيتحمل المسئولية كاملة في بطولة أفريقيا القادمة ولكن للأمانة أنا مندهش من بعض اللاعبيين الذي لم يتم إستدعائهم للقائمة مثل عبدالله جمعة لاعب الزمالك فهذا من المفترض أن يكون أول لاعب في القائمة فكيف لايتم إختياره؟ ولكن في النهاية كلنا خلف منتخبنا لدعمه.





-من المنتخب الذي تتوقع أن يتأهل للمباراة النهائية مع منتخب مصر بإذن الله؟





لا هناك منتخبات قوية جدا في البطولة فهناك منتخب نيجيريا والسنغال والمغرب وأعتقد أن هناك مفاجآت أيضا في هذه البطولة خاصة بعد النظام الجديد وزيادة عدد المنتخبات المشاركة إلى 24 منتخبا.





-هل تؤيد استمرار مجلس إدارة هاني أبو ريدة؟





أنا أريد مجلس إدارة محترف يتفرغ لإدارة الكرة المصرية ويعمل علي تطويرها ويقوم بحل المشاكل الموجودة علي الساحة الرياضية، لا يتفرغ للظهور علي القنوات وتولي رئاسة اللجان، هاني أبو ريدة صديقي وأكن له كل الإحترام والتقدير لكن نحن بحاجة إلي مجلس إدارة قوي محترف يفرض عقوبات علي المخطأ أيا كان من هو نحن نحتاج إلي دوري منتظم له موعد بداية وموعد نهاية مثلما نري في أوروبا والدول المحترمة.





-من وجهة نظرك القادر على تولي إدارة الكرة المصرية في التوقيت الحالي؟





حسن حمدي إذا تم تعيينه رئيسا لاتحاد الكرة سينقل الكرة المصرية نقلة أخرى.





-كيف تقيم تجربتك مع النادي المصري البورسعيدي؟





أنا قبلت العمل في النادي المصري كمدير كرة مع ميمي عبد الرازق وليس مدير فني ولكن عندما رحل ميمي وطلب مني المسئولين في النادي المصري تولي المسئولية فكان من الصعب أن أرفض في هذا الوقت العسير ولو عاد بي الزمن كنت سأكرر ما فعلته مرة آخري.





-ما رأيك في تجربة نادي بيراميدز؟





تجربة بيراميدز لها إيجابياتها وسلبياتها، فمن إيجابيات هذه التجربة أنها خرجت عن إطار النادي الأهلي بمعني أن النادي الأهلي في السنوات الماضية كان الأقوي ماديا وفنيا وإعلاميا وكان لا أحد ينافسه في جزء الماديات بالأخص، عندما ظهر نادي يمتلك مالكه أموالا طائلة أصبح ليس هناك فوارق بل بالعكس فقائمة نادي بيراميدز الأن أقوي من قائمة النادي الأهلي والزمالك وهذا ما سيضيف لمسابقة الدوري في المواسم القادمة لو استمرت هذه التجربة.





أما من سلبيات تجربة بيراميدز أنها قامت بزيادة التعصب الموجود بين جماهير الأهلي والزمالك بل وصلت إلي المسئولين أنفسهم فأنا أتمني أن نلعب الكرة للكرة أتمني من الجماهير الهدوء وعدم التعصب وخلف الفتنة مع الأندية المنافسة.





-في النهاية من أفضل مدرب مصري وأجنبي هذا الموسم؟



