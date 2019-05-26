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حوادث

أنا بنت البطل.. رسالة ابنة الشهيد هشام بركات إلى الإرهابيين

الأحد 26/مايو/2019 - 08:21 م
الشهيد هشام بركات
الشهيد هشام بركات النائب العام
محمد زهير
قالت المستشارة مروة، ابنة الشهيد هشام بركات، النائب العام السابق: "إننى فقدت بموت أبى كل المسميات ولكن لم أفقد وقوفى بجانب وطنى، وأنا فخورة بأبى، وأنا على الطريق ومتأكدة أنه فخور بى الآن، وتحية كبيرة لكل أسر الشهداء".

وأضافت، خلال حفل الإفطار الذى نظمه نادي قضاة مجلس الدولة: "أنا بنت البطل الذى سيظل اسمه محفورا فى قلوب المصريين لأنه ينتمى لمؤسسة القضاء العريقة ولم يخش الإرهابيين".

ويتم على هامش الحفل تكريم نماذج مشرفة من شهداء مصر الأبرار من رجال القضاء والقوات المسلحة والشرطة، من أبرزهم من رجال القضاء الشهيد هشام بركات والشهيد محمد مروان والشهيد عمر حماد والشهيد عبد المنعم مصطفى عثمان، ومن رجال القوات المسلحة الشهيد أحمد منسي والشهيد أحمد الشبراوي والشهيد عماد أمير رشدي والشهيد أبانوب صابر والشهيد مينا مجدي.

ومن رجال الشرطة الشهيد نبيل فراج والشهيد مصطفى الخطيب والشهيد ساطع النعماني، كما سيتم تكريم أسماء مستشاري مجلس الدولة الذين وافتهم المنية خلال العام الماضي، وكذا شيوخ مجلس الدولة الذين سيكتمل عطاؤهم هذا العام.
أنا بنت البطل.. رسالة ابنة الشهيد هشام بركات إلى الإرهابيين
أنا بنت البطل.. رسالة ابنة الشهيد هشام بركات إلى الإرهابيين

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