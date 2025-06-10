متحدث الزراعة: إقبال كثيف من المواطنين في مختلف المحافظات على الحدائق والمتنزهات

شهدت حدائق الحيوان والمتنزهات العامة في مختلف محافظات الجمهورية، إقبالًا كبيرًا من المواطنين والعائلات للاحتفال بعيد الأضحى المبارك، وسط استعدادات مكثفة من وزارة الزراعة لتوفير أجواء ترفيهية وتنظيمية آمنة.

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وزارة الزراعة: تسهيلات كبيرة وتنظيم محكم

أكد الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، خلال مداخلة تلفزيونية ببرنامج "صباح البلد"، أن الوزارة استعدت مبكرًا لاستقبال الزوار من خلال تسهيل إجراءات الدخول، وتوفير أماكن للجلوس، والتأكيد على انتظام حركة الدخول والخروج في جميع الحدائق.

حدائق القاهرة والجيزة في الصدارة

أبرز الحدائق التي شهدت زحامًا ملحوظًا كانت حديقة الحيوان بالجيزة وحديقة الأسماك، إضافة إلى حديقة الأزهر التي تميزت بمناظرها البانورامية وخدماتها العائلية، فيما حرص المواطنون على قضاء أوقات ممتعة بصحبة أبنائهم في أجواء تتسم بالأمان والنظام.

تذاكر رمزية تناسب الجميع

وقال الدكتور القرش إن أسعار تذاكر الدخول جاءت رمزية، لا تتجاوز 5 جنيهات للفرد، ما أتاح الفرصة أمام مختلف الفئات للاستمتاع بأجواء العيد، في إطار مراعاة البعد الاجتماعي.

وأشاد بحالة الانضباط والتعاون بين الجهات المنظمة، والوعي المجتمعي الذي ساهم في نجاح اليوم الترفيهي.