218 مصنعًا بتكلفة 500 مليون جنيه.. تفاصيل إنشاء أول مدينة صناعية بالغردقة

متابعة دورية يقوم بها اللواء احمد عبدالله محافظ البحر الأحمر لسير الأعمال التى تتم بالمدينة الصناعية امام منطقة الحرفيين بمدينة الغردقة وذلك من خلال جولات تفقدية للاطلاع على اخر ما وصلت إليه الأعمال .



يقول اللواء احمد عبدالله محافظ البحر الاحمر إن المدينة الصناعية تقام علي مساحة ١٨٩ الف متر مربع بتكلفة إجمالية تتجاوز ال ٥٠٠ مليون جنيه ، وان هذا المشروع سيتم إنشاؤه علي مرحلتين ويضم 218 مصنعا صغيرا ومصانع متناهية الصغر مشيرا الى ان العمل يسير فى سرعة وبدقة عالية حيث ان المدينة الصناعية قاربت على الانتهاء.



ويوضح محافظ البحر الاحمر ان هذا المشروع سيوفر فرص عمل لابناء البحر الاحمر كافة من خلال صناعات مختلفة حيث سيتم تخصيص مساحة مابين 300 الى 600 متر لكل مصنع بجانب مخزن لتخزين الانتاج والمستلزمات.



ويضيف عبدالله انه تم الاتفاق مع هيئة التنمية الصناعية على إنشاء عدة مدن صناعية مختلفة فى مدن المحافظة المختلفة، بهدف خدمة النشاط الأساسى فى كل مدينة، موضحًا أنه سيتم إنشاء مدينة صناعية فى الجنوب، لخلق فرص عمل جديدة للشباب، وأن هذه المشروعات تعتبر نشاطا اقتصاديا جديدا بجانب صناعة السياحة والتعدين والبترول التى تتميز بهم المحافظة وتعتمد عليهم.



ومن جانبه قال تامر سمير سكرتير عام البحر الاحمر ان الشركة المنفذه للاعمال تسير على قدم وساق حيث انتهت من 70 % من الاعمال حسث سيجرى الانتهاء منها خلال فترة قليلة، والتى تضم 218 مصنعًا مختلف الأحجام.



ويتابع سمير ان هذه المدينة ستكون اضافة وحدث كبير فى البحر الاحمر فهى ستساعد فى دعم الحرف التى تقوم تسويقها على صناعة السياحة مما سيوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة وسيكون بالمدينة مجمع خدمى كامل المشروع يضم سوير ماركت ضخم ومسجد وعدد من المحلات التجارية وكذلك باركنج.



ومن جانبة قال محمد عبده حمدان رئيس مدينة القصير الاسبق واحد ابناء البحر الاحمر انه كان حلما لاهالى البحر الاحمر هو تنويع النشاط الاقتصادى خاصة وان المحافظة تعتمد بشكل رئيسى على السياحة فى الدخل الاساسى للفرد سواء بطريقة مباشرة او غير مباشرة وكانت توجيهات القيادة السياسية بقيادة الرئيس السيسى البدء فى تنويع النشاط الاقتصادى بمحتلف المحافظات وخلق فرص عمل جديدة وبدء الحلم يتحقق مع ولاول مرة بالبحر الاحمر من خلال مجمع الخدمات الصناعية فى مدينة الغردقة "المدينة الصناعية"، الذى يضم قرابة 218 مصنعا صغيرا ومتناهى الصغر، على مساحة قرابة 40 فدانا غرب المدينة، بتكلفة 500 مليون، ضمن مشروعات المدن الصناعية التى تقام فى أغلب محافظات الجمهورية والتى من المقرر أن تقام بداخلها 4400 مصنع.



واشار حمدان انه يجب ان تهتم الحكومة بمحافظة البحر الأحمر باعتبارها كنزا مدفونا يجب استخراج ما بداخله فرغم أن المحافظة تمتلك جميع مقومات تنوع الأنشطة الاقتصادية إلا أنها مازالت حتى الآن تعتمد على السياحة بشكل رئيسى ففى مجال التعدين تمتلك محافظة البحر الأحمر جميع المعادن التى يمكن أن يضمها علم الجيولوجيا، بالإضافة إلى المعادن الثمينة مثل الذهب والفضة والتنتالوم الذى يستخدم فى صناعة أجسام الطائرات.