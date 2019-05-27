تعرف على أهم ميزات ويندوز 10 الجديد.. وطريقة تفعيلها

كما هو الحال مع أي تحديث أساسي جديد، تقدم شركة «مايكروسوفت» تطبيقات وميزات جديدة إلى ويندوز 10، يقدم التحديث الصادر خلال شهر مايو عدد من الميزات الجديدة مثل Windows Sandbox لاختبار التطبيقات غير الموثوق بها، تجربة لايت theme جديدة، مربع البحث المنفصل وكورتانا.



يقدم ويندوز 10 -الإصدار رقم 1903- أيضًا تحكمًا مطورًا في تثبيت تحديثات ويندوز وتجربة استكشاف الأخطاءمع العمل على إصلاحها بشكل أكثر تطورُا، إليك نظرة فاحصة على جميع التغييرات الكبيرة بحسب بليبنج كومبيوتر:



•نوافذ رمل

يقدم التحديث ميزة افتراضية بسيطة تسمى Windows Sandbox، تتيح لك هذه الميزة تشغيل ويندوز 10 في جهاز افتراضي حيث لا يؤثر أي شيء تفعله على نظام التشغيل الرئيسي، كذلك يتيح استخدامه لاختبار البرامج المشبوهة أو ملحقات الويب أو مواقع الويب بحثًا عن برامج ضارة أو لأغراض ضارة دون الخوف من إمكانية تأثيرها على بياناتك أو برامجك.



ميزة Windows Sandbox غير مدعومة على جميع أجهزة الكمبيوتر الشخصية ويتم تعطيلها افتراضيًا، لذا يتعين عليك إجراء بعض التغييرات على جهاز الكمبيوتر الخاص بك لاستخدامها.





•الويندوز المضئ:

يقدم تحديث مايو 2019 "Light Theme" حقيقيًا يحول التطبيقات وشريط المهام، النجمة، مركز العمل، الإخطارات والمطبوعات إلى لون مظلل فاتح بدلُا من المظلم، لتمكين سمة الضوء وتحويل كل شيء إلى ظل فاتح، اتبع الخطوات التالية:

1-افتح الإعدادات

2-انتقل إلى التخصيص> الألوان .

3-حدد خيار الإضاءة أسفل "اختيار لونك".



يسمح التحديث الجديد أيضًا لمستخدمي Windows 10 Home بتأجيل تحديثات الميزات باستخدام الزر "إيقاف مؤقت" حتى يمكن تأخيرها لمدة تصل إلى سبعة أيام، أما عند تنزيل تحديث تراكمي جديد، سيظهر رمز جديد على شريط المهام لتذكيرك بأن النظام يتطلب إعادة تشغيل



بالإضافة إلى أنه عند توافر تحديثات مميزة بدلًا من تثبيتها على الفور، سيطالبك Windows 10 بـ "التنزيل والتثبيت الآن" عندما تكون جاهزًا لتثبيتها، أخيرًا، هناك ميزة "ساعات نشطة" أكثر ذكاءً والتي تستخدم الذكاء الاصطناعي لمعرفة الوقت الذي تكون فيه الأقل عرضة لاستخدام الكمبيوتر.

ويتم تعطيل هذه الميزة افتراضيًا، ولكن يمكنك تفعيلها من الإعدادات > التحديث والأمان > تغيير الساعات النشطة.





•البحث المنفصل و Cortana

ستجد الآن رمزان - البحث و Cortana، إذا نقرت على أيقونة البحث فستتمكن من البحث عن كل شيء في مكتباتك وحتى إنشاء ميزات Cortana مثل "ذكرني".

نظرًا لأن البحث لديه مكانه الخاص فارغًا، فهناك أيضًا إعداد يمكنك من خلاله تكوين ميزة فهرسة البحث، وكذلك الاستفادة من ميزة تسريع البحث الصادرة في 2018.



يقدم التحديث وضعًا محسنًا لـ Search لتضمين ملفات الكمبيوتر بالكامل وتضمين جميع محتويات محركات الأقراص المحلية لجعل وظيفة البحث أسرع، يمكن تكوين مفهرس بحث Windows من الإعدادات > بحث > البحث في Windows.



•استكشاف الأخطاء وإصلاحها الآلي

تتحسن ميزة استكشاف الأخطاء وإصلاحها في نظام التشغيل ويندوز 10 وتستخدم تقنية AI الجديدة من مايكروسوفت للتوصية تلقائيًا بأفضل الإعدادات للصوت والإنترنت والتطبيقات والمزيد.

يمكن أيضًا تشغيل مستكشف أخطاء Windows وتصليحها تلقائيًا استجابة لمشكلة معينة، مثل عدم القدرة على الاتصال بالإنترنت.

