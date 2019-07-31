صدقي صبحي يصل نواكشوط للمشاركة في تنصيب الرئيس الموريتاني

وصل الفريق أول صدقي صبحي مساعد رئيس الجمهورية لشؤون الدفاع، والوفد المرافق له، إلى العاصمة الموريتانية، نواكشوط، فجر اليوم الأربعاء، يشارك خلالها في حفل تنصيب الرئيس الموريتاني المنتخب محمد ولد الشيخ الغزواني.





وقال مصدر رسمي موريتاني إن الفريق أول صبحي سيترأس الوفد المصري ممثلا عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالية تنصيب الرئيس الموريتاني المقرر أن تقام يوم غد الخميس.



