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صدقي صبحي يصل نواكشوط للمشاركة في تنصيب الرئيس الموريتاني

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 07:10 ص
الفريق أول صدقي
الفريق أول صدقي صبحي
أ ش أ
وصل الفريق أول صدقي صبحي مساعد رئيس الجمهورية لشؤون الدفاع، والوفد المرافق له، إلى العاصمة الموريتانية، نواكشوط، فجر اليوم الأربعاء، يشارك خلالها في حفل تنصيب الرئيس الموريتاني المنتخب محمد ولد الشيخ الغزواني.

وقال مصدر رسمي موريتاني إن الفريق أول صبحي سيترأس الوفد المصري ممثلا عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالية تنصيب الرئيس الموريتاني المقرر أن تقام يوم غد الخميس. 

وكان في استقبال صبحي بمطار نواكشوط الدولي ، وفد موريتاني رفيع المستوى والسفير أحمد سلامة سفير مصر لدى موريتانيا والقنصل المصري المستشار عمرو كريم والمستشار الثقافي الدكتور نشأت ضيف.

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صدقي صبحي يصل نواكشوط للمشاركة في تنصيب الرئيس الموريتاني

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