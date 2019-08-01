ضمن مبادرة نور حياة.. إجراء 2200 عملية وتسليم 24 ألف نضارة طبية للمرضى.. صور

أطلق صندوق تحيا مصر، القوافل الطبية للمبادرة الرئاسية نور حياة في محافظة القليوبية وذلك ضمن المرحلة الأولى من المبادرة ليصبح إجمالي المحافظات التي تعمل بها المبادرة 11 محافظة هي السويس والإسماعيلية والشرقية والدقهلية والغربية والقليوبية والمنوفية والفيوم والمنيا وبني سويف والجيزة.





وتستقبل القافلة الواحدة نحو ألف مواطن على مدار يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع لإجراء الكشف الطبي وتسليم العلاج والنظارات مجانًا للحالات المكتشف إصابتها بمسببات ضعف وفقدان الإبصار من داخل القافلة، فضلا عن تحويل الحالات المتطلبة تدخلاً جراحياً إلى المستشفيات العسكرية بكل محافظة حيث تجرى 100 عملية علي مدار اليومين بكل مستشفي تعمل بها المبادرة.





وقال المدير المالي والاداري للصندوق والقائم بأعمال المدير التنفيذي، تامر عبد الفتاح، إنه تم إجراء 2200 عملية جراحية للمياه البيضاء للحالات المكتشف إصابتها خلال الكشف الطبي في القوافل فضلا عن تسليم 24 ألف نضارة طبية لكبار السن وتلاميذ المرحلة الابتدائية خلال الكشف الطبي بالمدارس.





وأضاف تامر عبد الفتاح أن المرحلة الأولى من المبادرة، تستهدف إجراء المسح الطبى على 147 ألف مواطن وإجراء 20 ألف عملية مياه بيضاء مجانا خلال العام الجاري، فضلا عن إجراء الكشف الطبى لنحو 660 ألف تلميذ بالمرحلة الإبتدائية فى ٧ محافظات هي الشرقية والاسكندرية والمنيا وقنا والاقصر والقاهرة والبحر الأحمر، وتسليم 132 الف نظارة طبية للتلاميذ المكتشف إصابتهم بضعف الإبصار خلال الكشف الطبي.





وينفذ صندوق تحيا مصر مبادرة نور حياة بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالتعاون مع إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة ووزارة الداخلية ومؤسسات الأورمان، وبنك الشفاء، وصناع الخير، والجمعية الشرعية وجمعية رسالة، وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم ومنظمة الصحة العالمية، خلال 3 سنوات على 4 مراحل بتمويل قدره مليار جنيه من الصندوق.



