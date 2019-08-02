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اليابان تشرع في حذف كوريا الجنوبية من "القائمة البيضاء للشركاء التجاريين الموثوق بهم"

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 08:19 ص
اليابان وكوريا الجنوبية
اليابان وكوريا الجنوبية
أ ش أ
أجاز مجلس الوزراء الياباني اليوم /الجمعة/ مشروع قانون لإزالة كوريا الجنوبية من القائمة البيضاء للشركاء التجاريين الموثوق بهم، في خطوة تعتبر انتقامًا اقتصاديًا إضافيًا على خلفية قرارات محاكم كورية جنوبية متعلقة بالعمل القسري في زمن الحرب.

وقال وزير التجارة الياباني هيروشيجي سيكو - وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية - إن الإجراء الجديد سوف يصبح ساري المفعول في 28 أغسطس الجاري بعد الإجراءات القانونية.

جاء هذا القرار بعد أن فرضت اليابان قيودا على تصدير 3 مواد كيميائية رئيسية مستخدمة لإنتاج أشباه الموصلات والعروض إلى كوريا الجنوبية في يوم 4 يوليو الماضي.

ومن المقرر أن يتم إزالة كوريا الجنوبية من القائمة البيضاء التي تضم 27 دولة بما فيها الأرجنتين وبريطانيا ونيوزيلندا وأستراليا بعد دخول القرار حيز التنفيذ نهاية الشهر الجاري وستصبح كوريا الجنوبية التي تمت إضافتها إلى القائمة في عام 2004، أول دولة تتم إزالتها من القائمة.

وبموجب هذا الإجراء، سيحتاج المصدرون اليابانيون إلى الحصول على تراخيص لكل حالة على حدة لتصدير حوالي 1,120 عنصرا مزدوج الاستخدام إلى كوريا الجنوبية.

يذكر أن الخلاف بين كوريا الجنوبية واليابان بدأ بعد صدور أحكام المحكمة العليا في كوريا الجنوبية العام الماضي بأنه يتعين على الشركات اليابانية دفع التعويضات لضحايا العمل القسري، ومن جانبها احتجت اليابان بشدة على القرارات، قائلة إن جميع القضايا الناجمة عن الحكم الاستعماري لكوريا 1910-1945 قد تم تسويتها بموجب اتفاق عام 1965 لإعادة تطبيع العلاقات الثنائية.

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