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تعليم

اختبارات القبول بمدرسة الضبعة النووية .. اعرف رقم جلوسك ومقر لجنتك الآن

السبت 03/أغسطس/2019 - 12:05 م
مدرسة الضبعة النووية
مدرسة الضبعة النووية
ياســـمين بدوي
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني،  أرقام الجلوس ومقار اللجان للطلاب الذين تقدموا إلكترونيا للالتحاق بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بالضبعة للعام الدراسي 2019/2020.

حيث يمكن للطلاب الذين تقدموا للالتحاق بالمدرسة الفنية المتقدمة للطاقة النووية بمدينة الضبعة ، الاطلاع على اخطار رقم الجلوس ومقر اللجنة ، من خلال ادخال الرقم القومي وتاريخ الميلاد ومحافظة الميلاد والنوع ، وذلك بعد الضغط هنا .

وقالت وزارة التربية والتعليم : يرجى من الطلاب طباعة الاخطار ، و الالتزام التام بالتواجد بمقر اللجنة قبل موعد بدء الاختبار الإلكترونى بساعه فقط ، لإنهاء إجراءات الترتيب لدخول الاختبار.

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن إجمالي عدد الطلاب الذين تقدموا للالتحاق بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بالضبعة للعام الدراسي 2019/2020، بلغ 4095 طالبًا ممن حصلوا على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2018/2019.

وأوضحت الوزارة، أنه سيتم عقد الاختبارات إلكترونيًا للطلاب المتقدمين يومي 5 و6 أغسطس 2019 بمراكز التطوير التكنولوجي بالمحافظات.

وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، إن هذا العام شهد لأول مرة إتاحة خدمة جديدة للتقدم إلكترونيًا للمدرسة، وذلك في إطار توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، بضرورة التيسير على أولياء الأمور وتفعيلًا لدور تكنولوجيا المعلومات لتقديم خدمات أفضل للمجتمع تتسم بالدقة والسرعة وعدم إهدار الوقت.

وأضاف مجاهد، أنه تم التعاون مع إدارة نظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار لإتاحة خدمة التسجيل الإلكتروني، وكذلك مع المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي والإدارة العامة للبنية الأساسية التكنولوجية للتيسير على الطلبة الراغبين للالتحاق بالمدرسة بحيث يتم إجراء الاختبارات المؤهلة للالتحاق بالمدرسة إلكترونيًا بالمحافظات.

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فيديوجراف| شروط قبول الطلاب بمدرسة الضبعة النووية

فتح باب التقديم للالتحاق بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بالضبعة

عقد اختبارات القبول للطلاب المتقدمين لمدرسة الضبعة يومي 5 و6 أغسطس

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