وزير الداخلية السعودى يتابع استعداد قوات أمن الحج



وقف الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية السعودى رئيس لجنة الحج العليا، اليوم على جاهزية قوات أمن الحج لتنفيذ مهامها للمحافظة على أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام وتيسير أداء نسكهم، وفق منظومة عمل متكاملة وخطط أمنية وقائية شاملة، من كافة القطاعات العسكرية والجهات الحكومية والخدمية الأخرى، وذلك في ظل ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع من عناية واهتمام وتوفير كافة الإمكانات لخدمة حجاج بيت الله الحرام.



وصرح مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية بالحج الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي بالنيابة عن كافة أعضاء اللجنة الأمنية في الحج وقادة قوات أمن الحج وجميع منسوبيهم من وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة والمساندين لهم من وزارة الدفاع، ووزارة الحرس الوطني، ورئاسة الاستخبارات العامة، وجميع الوزارات والجهات الحكومية والأهلية المشاركة في مهام الحج أن كافة الجهات الحكومية والخدمية في كامل جاهزيتها لمباشرة المهام لخدمة وراحة ضيوف الرحمن، كما أن رجال الأمن جاهزون لمباشرة وتنفيذ خطط أمن الحج لمنع كل ما من شأنه المساس بأمن الحج بكل قوة وحزم، وذلك استشعارًا منهم لقدسية الزمان والمكان لتوفير الأمن والسلامة لحجاج بيت الله الحرام.



وبدأ العرض العسكري لقوات أمن الحج الذي اشتمل على كتل الهرولة والآليات الحديثة المشاركة في مهمة الحج.

ثم أديت فرضية "نحن جاهزون" نفذها رجال الأمن العام، والتي تهدف لرفع التنسيق والتفاعل بين الجهات الأمنية لخدمة ضيوف الرحمن.



بعدها، شكل منسوبي شؤون التدريب بالأمن العام بأجسادهم عبارات ترحيبية لحجاج بيت الله الحرام، وعبارات وطنية.