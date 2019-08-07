لا تستسلم لمشاعر الحزن والغضب.. مميزات ونصائح لمواليد يوم 7 أغسطس

تتميز شخصية اليوم في علم الأرقام، والتي توافق يوم 7 أغسطس، فإذا كنت من مواليد هذا اليوم، فذلك يعني أنك عاطفي، ولديك طبيعة حساسة، وتتمتع بروح منفتحة جدا، بالاضافة الى انك مولع بالسفر.
ويدفع مواليد يوم 7 أغسطس الى أن يعيش حياة خاصة غنية بالمشاعر، والأفكار السامية، وهو الأمر الذي يجعله المحب للحرية، والانطلاق، وينفر من الروتين.
ولكن من أهم النصائح التي يجب ان يتبعها مواليد يوم 7 أغسطس هذا العام، والذي يعتبر نهاية مرحلة في حياتك، هي ان يودع ما لا يناسبه بلا ندم، ولا رجعة.
وعليه أيضا ألا يستسلم لمشاعر الحزن والغضب، كما أن السفر قد يكون مفيدًا له في أي وقت من السنة، لكي يشعر بالتحسن، وذلك وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج عبير فؤاد عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك.