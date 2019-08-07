لا تستسلم لمشاعر الحزن والغضب.. مميزات ونصائح لمواليد يوم 7 أغسطس

تتميز شخصية اليوم في علم الأرقام، والتي توافق يوم 7 أغسطس، فإذا كنت من مواليد هذا اليوم، فذلك يعني أنك عاطفي، ولديك طبيعة حساسة، وتتمتع بروح منفتحة جدا، بالاضافة الى انك مولع بالسفر.





ويدفع مواليد يوم 7 أغسطس الى أن يعيش حياة خاصة غنية بالمشاعر، والأفكار السامية، وهو الأمر الذي يجعله المحب للحرية، والانطلاق، وينفر من الروتين.





ولكن من أهم النصائح التي يجب ان يتبعها مواليد يوم 7 أغسطس هذا العام، والذي يعتبر نهاية مرحلة في حياتك، هي ان يودع ما لا يناسبه بلا ندم، ولا رجعة.



