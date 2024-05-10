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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 10 مايو 2024

أسعار الدولار اليوم
أسعار الدولار اليوم

استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الجمعة:

سعر الدولار اليوم  

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 47.40 جنيه للبيع و 47.27 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 50.87 جنيه للبيع، و 50.72 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 59.05 جنيه للبيع، و58.87 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 12.64 جنيه للبيع، و12.60 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 154.08 جنيه للبيع، و153.59 جنيه للشراء.
 

الدولار سعر الدولار اليوم سعر اليورو سعر الريال السعودى أسعار العملات

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