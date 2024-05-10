نصائح للوقاية من الإصابة بسرطان القولون .. تعرف عليها

نشرت وزارة الصحة والسكان ، مجموعة من المعلومات الطبية الهامة ، من أجل رفع التثقيف الطبي والصحي لدى المواطنين .
ونشرت وزارة الصحة والسكان ، مجموعة من النصائح للوقاية من الإصابة بسرطان القولون والتي تتمثل في التالي :-
نصائح للوقاية من الإصابة بسرطان القولون
- اتباع نظام غذائي صحي ومتكامل
- ممارسة الرياضة بانتظام
- الانتباه لتاريخ العائلة المرضي
وقالت وزارة الصحة والسكان ،إن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية تتضمن الكشف عن أورام الرئة - القولون - عنق الرحم - البروستاتا
▫️وشددت وزار الصحة والسكان على ضرورة عمل استبيان أولًا لمعرفة بقية الخطوات للاطمئنان على صحتك، وذلك عن طريق
- الاتصال على الرقم ١٥٣٣٥ لملء الاستبيان من خلال مكالمة تليفونية مع الفريق الطبي الخاص بالمبادرة
- الذهاب لأقرب وحدة صحية لملء الاستبيان