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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نصائح للوقاية من الإصابة بسرطان القولون .. تعرف عليها

صدى البلد

نشرت وزارة الصحة والسكان ، مجموعة من المعلومات الطبية الهامة ، من أجل رفع التثقيف الطبي والصحي لدى المواطنين .

 ونشرت وزارة الصحة والسكان ، مجموعة من النصائح للوقاية من الإصابة بسرطان القولون والتي تتمثل في التالي :- 

نصائح للوقاية من الإصابة بسرطان القولون 

  • اتباع نظام غذائي صحي ومتكامل
  • ممارسة الرياضة بانتظام
  • الانتباه لتاريخ العائلة المرضي

 

 

وقالت وزارة الصحة والسكان ،إن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية تتضمن الكشف عن أورام  الرئة - القولون - عنق الرحم - البروستاتا 
▫️وشددت وزار الصحة والسكان على ضرورة عمل استبيان أولًا لمعرفة بقية الخطوات للاطمئنان على صحتك، وذلك عن طريق 
- الاتصال على الرقم ١٥٣٣٥ لملء الاستبيان من خلال مكالمة تليفونية مع الفريق الطبي الخاص بالمبادرة
- الذهاب لأقرب وحدة صحية لملء الاستبيان 

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