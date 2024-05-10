نصائح للوقاية من الإصابة بسرطان القولون .. تعرف عليها

نشرت وزارة الصحة والسكان ، مجموعة من المعلومات الطبية الهامة ، من أجل رفع التثقيف الطبي والصحي لدى المواطنين .

ونشرت وزارة الصحة والسكان ، مجموعة من النصائح للوقاية من الإصابة بسرطان القولون والتي تتمثل في التالي :-

نصائح للوقاية من الإصابة بسرطان القولون

اتباع نظام غذائي صحي ومتكامل

ممارسة الرياضة بانتظام

الانتباه لتاريخ العائلة المرضي

وقالت وزارة الصحة والسكان ،إن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية تتضمن الكشف عن أورام الرئة - القولون - عنق الرحم - البروستاتا

▫️وشددت وزار الصحة والسكان على ضرورة عمل استبيان أولًا لمعرفة بقية الخطوات للاطمئنان على صحتك، وذلك عن طريق

- الاتصال على الرقم ١٥٣٣٥ لملء الاستبيان من خلال مكالمة تليفونية مع الفريق الطبي الخاص بالمبادرة

- الذهاب لأقرب وحدة صحية لملء الاستبيان