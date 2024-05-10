الإرهاق وقصر التنفس وشحوب الجلد .. أبرز أعراض الثلاسيميا

قالت هيئة الدواء المصرية ، إن مرض الثلاسيميا أحد أمراض الدم الوراثية، والذي يتسم بعدم قدرة الجسم على تصنيع الهيموجلوبين بشكل طبيعي، وينتشر المرض بين شعوب الشرق الأوسط وحوض البحر الأبيض المتوسط.​

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وأوضحت هيئة الدواء انه تختلف حدة الأعراض بين مرضى الثلاسيميا وفقًا لنوعها، والذي يمكن تحديده بمعرفة طبيعة التحور الوراثي المُسبب للمرض، فكلما كان عدد الجينات المتحورة أكبر كانت الأعراض أكثر حدة.​

أعراض الثلاسيميا



أعراض فقر الدم "الإرهاق وقصر النفس وشحوب الجلد